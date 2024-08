Parigi 2024 | Vela classe Nacra 17 oro a Tita e Banti Bis dopo Tokyo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI - E' arrivata da Marsiglia un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai Giochi Olimpici. Ruggerodelle Fiamme gialle e Caterina, già oro tre anni fa a, salgono di nuovo sul gradino più alto del podio nella17.la squalifica nella decima regata - la prima odierna - i due azzurri hanno colto un quinto e un secondo posto, restando in testa alla classifica con 27 punti, con 14 lunghezze di vantaggio sul duo argentino composto da Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco. Il 32enne finanziere di Rovereto e la romana1987 si sono presentati oggi alla medal race già certi di salire sul podio con 27 punti in 12 regate (metà delle quali vinte) e un vantaggio importante sugli inseguitori: 14 lunghezze sugli argentini Mateo Majdalani ed Eugenia Bosco, 20 sui due equipaggi al terzo posto, i britannici Gimson-Burnet e i neozelandesi Wilkinson-Dawson.