Parigi 2024 Taddeucci bronzo nella Senna | Gara durissima speriamo di non star male

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'azzurra terza10 km: "Una prova difficilissima,di non rivederci all'ospedale" "Una medaglia inattesa, una. Oradi non. Teniamo le dita incrociate,di non rivederci all'ospedale". Ginevrasi gode lo straordinario10 km di fondo alle Olimpiadi dicon il terzo posto