Parigi 2024 risultati e italiani in gara giovedì 8 agosto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Idegliindi, dodicesima giornata ufficiale delle Olimpiadi di. L’Italia Team prova a reagire dopo quella che è stata certamente una delle serate più complicate di questi Giochi sotto il piano dei. Tita/Banti vanno a caccia dell’oro che ieri non hanno potuto acchiappare a causa delle condizioni meteo avverse. In serata Larissa Iapichino fa il suo debutto in una finale olimpica. Ecco, di seguito, il riepilogo dei