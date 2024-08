Parigi 2024 | nuoto fondo Taddeucci bronzo nella 10 km

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 ago. (Adnkronos) – L’azzurra Ginevraha conquistato la medaglia dinuotandoSenna la 10 km femminile didiai Giochi dicon il tempo di 2:03.42.8. Oro alla all’olandese Sharon van Rouwendaal in 2:03.34.2 e argento all’australiana Moesha Johnson in 2:03.39.7. Sesto posto per l’altra azzurra Giulia Gabbrielleschi. L'articolo10 km CalcioWeb.