Parigi 2024 le lacrime di Gabbrielleschi | Gara dedicata a mia nonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) "E' venuta a mancare lunedì, sarebbe stata fiera di me" "Questo sesto posto per tanti non sarà granché, è per lei e per la mia famiglia". Giulianon trattiene ledopo il sesto posto nella 10 km di fondo alle Olimpiadi di. "Un mese fa non pensavo di essere qui, ho