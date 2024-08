Parigi 2024 le finali di oggi giovedì 8 agosto | programma e orari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tredicesima giornata di Giochi Olimpicie ci si avvicina a grandi passi verso la conclusione in questo. Si parte subito durante le prime ore della mattinata con la 10 km di nuoto di fondo dopo gli innumerevoli disagi delle ultime settimane riguardo la Senna. Clou, come sempre, con l’atletica in serata: salto in lungo con Larissa Iapichino, ma anche i 200 metri di Noah Lyles. E poi ultima giornata di regate a Marsiglia per la vela.