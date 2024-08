Parigi 2024 Italia-Ungheria e arbitri scandalo | match Settebello da ripetere?

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – Dopo il ko di ieri ai rigori della nazionalena di Pallanuoto contro l’ai quarti di finale al torneo maschile alle Olimpiadi di, partita sulla quale si sono scatenate polemiche aspre per le decisioni arbitrali con le proteste del teamno respinte sul campo, l’azzurro Francesco Condemi – espulso per gioco violento – sarà ascoltato dalla giuria d’appello questa mattina. Si ipotizza una clamorosa ripetizione della partita che riaprirebbe il sogno olimpico del. Il ricorso presentato dalla Federazionena nuoto presso la giuria d’appello è ora in fase di esame. La giuria, oltre a Condemi, ha convocato anche un dirigente della Federazione. Ilè stato sconfitto dall’, che si è imposta 12-10 dopo i rigori.