Parigi 2024 Italia-Turchia oggi | semifinale pallavolo orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le azzurre cercano un posto in finale per l'oro L'incontro laalle Olimpiadi diper andare a caccia di una storica finale per la medaglia d'oro ai Giochi. La Nazionale del ct Velasco affronta8 agosto alle 20 - intv e streaming - la