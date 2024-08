Parigi 2024 Italia-Turchia 3-0 | azzurre pallavolo in finale per oro

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – L'vola innellafemminile alle Olimpiadi di. Le, per la prima volta inai Giochi, oggi in semibattono la3-0 (25-22, 25-19, 25-22 ) e domenica sfideranno gli Stati Uniti per la medaglia d'oro. La Nazionale del ct Velasco arriva al match decisivo dopo L'articolo3-0:inper oro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.