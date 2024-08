Parigi 2024 golf femminile Alessandra Fanali 47esima dopo il secondo giro In testa Metraux

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) I risultati delround del torneo dialle Olimpiadi di, che36 delle 72 buche in programma sul percorsono del LeNational vede grande lotta per le medaglie. Al comando infatti c’è la svizzera Morgane, autrice di uno splendido parziale in 66 (-6 sul par 72 del campo) che la porta a un totale di -8 con un colpo di vantaggio sulla cinese Ruoning Yin. Quest’ultima è stata la migliore oggi, con un 65 che l’ha portata a -7 recuperando ben 11 posizioni in classifica rispetto alla prima giornata. La neozelandese Lydia Ko è pronta all’attacco a -5, con la colombiana Uribe e la slovena Babnik appaiate a -4. Rimane in corsa per le medaglie anche la numero uno del ranking mondiale, la statunitense Nelly Korda che è a -2un parziale da 70 colpi.