Parigi 2024 Francia-Italia 3-0 | azzurri pallavolo k o in semifinale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) – L’sconfitta innel torneo dimaschile alle Olimpiadi di. Glidel ct De Giorgi vengono sconfitti dallache si impone per 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) e si qualifica per la finale per la medaglia d’oro contro la Polonia. L’, ancora vittima della maledizione olimpica, giocherà per il bronzo contro gli Stati Uniti. L’equilibrio regna. Laallunga al massimo di 2 punti, glistoppano il tentativo di fuga transalpina (17-17) prima del nuovo allungo (21-18) dei padroni di casa, che capitalizzano il lavoro della difesa e sfruttano lo spazio lasciato dal muro. Laprende il largo (24-19) e chiude 25-20 il primo set. Il secondo parziale inizia con laa tutto gas, la difesa transalpina recupera palloni su palloni.