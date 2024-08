Pallamano femminile calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari semifinali 8 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il torneodientra sempre più nel vivo alledi: è il momento dellee di determinare al meglio i match della zona medaglie., giovedì 8, saranno questi gli incontri in programma: alle 16.30 la gara di apertura del programma ossia Svezia-Francia e alle 21.30 l’altro main event ovvero Norvegia-Danimarca. Il torneo olimpico disi giocherà da giovedì 25 luglio a domenica 11. Sarà possibile seguirlo tutto in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky e Tim Vision, mentre 8 saranno i canali per gli abbonati DAZN. Le dirette saranno disponibili inoltre insu discovery+. Per la, il canale di riferimento sarà Eurosport 8.