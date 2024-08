Oroscopo di Paolo Fox per oggi giovedì 8 agosto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognunodell’ 8, segno per segnoAriete: in queste giornata agostane potrebbero nascere molte situazioni intriganti, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i sentimenti. Bisognerà fare però attenzione alla Luna in opposizione che potrebbe causare qualche piccolo ritardo o qualche incomprensione a vari livelli. Le nuove amicizie e le nuove collaborazioni potrebbero funzionare a meraviglia. Da adesso e fino a giorno 20, sarà possibile trovare l’amore per coloro che lo stanno cercando da tempo.