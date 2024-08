One Fast Move

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 8 agosto 2024) Espulso dall'esercito e rilasciato dalla prigione militare, l'unico rifugio di Wes Neal è la sella della sua moto. Non avendo più nulla da perdere, intraprende un viaggio per riallacciare i rapporti con il padre che non vede da anni, Dean Miller, un moderno Steven McQueen che vive ancora una vita