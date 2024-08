Omicidio di Sharon Verzeni il compagno | “Non l’avrei mai lasciata uscire da sola”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Se avessi saputo che sarebbe uscita a quell'ora, non l'avrei": a dirlo è Sergio Ruocco, ildi. La donna aveva 33 anni ed è stata uccisa con quattro coltellate in via Castegnate a Terno d'Isola.