Olimpiadi Parigi 2024 caso Settebello | la Fin ricorre al Tas

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilcontinua a tenere banco alledi. Il riferimento è alle proteste e al ricorso presentati dagli azzurri per la direzione arbitrale in occasione della sfida dei quarti di finale contro l’Ungheria. La Federnuoto ha deciso dire al Tas per la gara di pallanuoto maschile Italia-Ungheria dopo che la giuria di appello, con comunicazione delle 14:10, ha respinto il ricorso della Federnuoto motivandolo esclusivamente “on World Aquatics Competetion Regulations 13.1.1 and 20.3.7” (competetion scritto con la e). Il 13.1.1 riguarda le norme che disciplinano ricorsi e appelli; il 20.3.7 non risulta esistere. Inoltre non viene comunicata alla Federnuoto nessuna squalifica comminata a Condemi, che quindi potrebbe essere regolarmente in vasca nella prossima partita.