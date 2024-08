Olimpiadi di Parigi | l’abbraccio della medaglia oro Tara Davis al marito e atleta paralimpico Hunter Woodhall – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024)quando ha vinto l’oro alledinel salto in lungo è corsa dae gli è saltata al collo. Lui ce l’ha fatta a sollevarla, abbracciandola. Ma non era semplice. Ilinfatti è, senza gambe dall’età di un anno. Ha due protesi che hanno retto al festeggiamento con la moglie. Ed èUsa. Corre i 400, velocista, e ha già preso un argento e un bronzo alle due ultime Para. Il gesto diversosta diventando virale sui social. August 8, 2024 Leggi anche:di, per Iapichino ennesimadi legno.