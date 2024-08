Olimpiadi di Parigi la lezione di mister Velasco che ha portato le azzurre alla finale di volley | Basta con questa storia dell’oro non se ne può più – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) «Ci dobbiamo divertire e smetterla con, che manca, perché non se ne può più. Lo dico anche in difesasquadra maschile. Fa maleFederazione a tutti: è una filosofia di vita negativa. Godiamoci il fatto che le nazionali italiani sono sempre di primo livello. Guardiamo ciò che abbiamo, non quello che ci manca. Sennò creiamo pressione». Queste le parole a RaiSport di Julio, il ct che hal’Italdonne a una storicaolimpica, alledi2024. August 8, 2024 «Vincere la semi3-0 rimontando in ogni set è tanta roba dal punto di vista del carattere. Ora abbiamo un sogno. C’è un piccolo problema: c’è l’avversario che ti può far giocare male, dobbiamo essere freddi e giocare senza paura», ha dichiarato a fine partita. «È la prima partita che abbiamo dovuto recuperare tutti e tre i set.