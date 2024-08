Nuova accusa contro Toti e Spinelli | corruzione alla cena elettorale a villa Lo Zerbino di aprile 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Anche l’ultimadello scorso 11costa a Giovanniunadi. Laipotesi di reato, che riguarda anche l’altro protagonista dell’inchiesta, l’imprenditore portuale Aldo, emerge dagli atti depositati in vista del processo fissato per il 5 novembre. I pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde hanno iscritto laipotesi di reato lo scorso 24. Quindi poche settimane prima dell’arresto di, avvenuto il 7 maggio. L’ipotesi corruttiva è legatache si era tenuta il 11+Loa Genova per raccogliere fondi in vista delle elezioni regionali del 2025. Questanon è stata fatta confluire nei capi di imputazione del giudizio immediato ma potrebbe finire invece nel fascicolo “bis” dove ci sono gli altri indagati che non si trovavano ai domiciliari.