Notte di San Lorenzo ai Barbuti con Questi Fantasmi il classico di Eduardo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 10 agosto 2024, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei, nel centro storico di Salerno, per la XXXIX edizione della rassegna estiva di teatro “Festival”, l’Associazione Culturale “Il proscenio” porterà in scena “”, diDe Filippo, per la regia di Lucio Amato (Ingresso 10 euro).di Sanaicon una delle commedie più amate diDe Filippo: “” diDe Filippo, portata in scena dalla Compagnia Il Proscenio.