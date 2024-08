Netanyahu le scuse inedite | Mi dispiace per la strage del 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 8 agosto 2024) Articolo pubblicato giovedì 08 Agosto 2024, 17:01 In un’intervista rilasciata al magazine Time, il primo ministro israeliano Benjaminha affrontato una serie di questioni scottanti riguardanti il conflitto in corso a Gaza e il suo futuro politico. In risposta alle accuse di voler prolungare la guerra per mantenere il potere,ha dichiarato: “Preferisco L'articolo, le: “Miper ladel 7” proviene da Il Difforme.