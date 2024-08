MO mediatori invitano | tavolo il 15 8

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 8 agosto 2024) 23.00 Egitto, Qatar e usaIsraele e Hamas a riaprire i negoziati il 15 agsto, a Doha o al Cairo, per colmare le ultime lacune nella proposta di accordo per fermare i combattimenti nella Striscia. "E' tempo di concludere un accordo per il cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi", si legge in un comunicato congiunto.