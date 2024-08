Migranti Piantedosi | Sbarchi diminuiti del 63% rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 8 agosto 2024) ROMA – “I dati sugli arrivi via mare deiregistrano non solo una forte diminuzioneallo scorso anno, pari a circa il 63%, ma anche una flessione del 20% circaal 2022, anno in cui era in carica il precedente governo”. Lo ha spiegato il ministro dell’Interno, Matteo, durante il question time alla Camera rispondendo in merito al numero deglinel nostro Paese.