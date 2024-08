Michelle Impossible e Friends | le anticipazioni cast e ospiti della seconda puntata in replica

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024)2024: lein, 8 agosto Stasera, giovedì 8 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda laindi2024, lo show diHunziker giunto alla terza edizione. Torna sull’ammiraglia Mediaset il grande varietà, contraddistinto dad’eccezione, performance artistiche sempre più, dall’orchestra – diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle – e dal corpo di ballo con le coreografie di Laccio.Hunziker sarà la padrona di casa, ma soprattutto la grande mattatrice dello show: accoglierà in uno studio rinnovato grandi artisti italiani e internazionali e li coinvolgerà in esibizioni imprevedibili e corali.