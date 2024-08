Mezzogiorno Matacena | Servono investimenti e infrastrutture non solo agevolazioni fiscali

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'intervento dell'amministratore delegato di Caronte & Tourist Spa anche sul ponte dello Stretto: "I traghettatori non decidono le politiche infrastrutturali, ma siamo pronti a fornire supporto logistico per questa grande opera" "Il raddoppio del credito d'imposta per le aziende che investono nella Zes unica del sud è una buona notizia, ma èuna delle