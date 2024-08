Meravigliosa Taddeucci! Per l’Italia un bronzo nella Senna terzo posto nella 10 km di fondo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Parigi. Un’altra medaglia per, questa volta nelle contestate acque della. Ginevra, 27 anni fiorentina, si è classificata terza10 chilometri diaggiungendo nel medagliere tricolore un. Oro per l’olandese Sharon Van Rouwendaal, olimpionica già a Rio, argento per l’australiana Moesha Johnson. Persi tratta della medaglia numero 28.aveva partecipato anche ai 1.500 metri. Campionessa mondiale ed europea di staffetta, la nuotatrice italiana riporta l’azzurro sul podio al femminile dopo 8 anni. Solamente ieri mattina (7 agosto) era arrivato il via libera definitivo sulla qualità dell’acqua della, dopo il raggiungimento dei paramenti sufficienti per la balneabilità.