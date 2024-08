Meloni sente presidente Iran evitare ulteriore escalation

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladel Consiglio, Giorgia, nell'ambito dei contatti che sta tenendo in questi giorni sulla situazione in Medio Oriente, ha avuto oggi un colloquio telefonico con ildella Repubblica Islamica d', Masoud Pezeshkian., si legge in una nota di Palazzo Chigi, ha sottolineato la necessità di scongiurare un allargamento del conflitto in corso a Gaza, anche con riferimento al Libano, invitando l'interlocutore aun'esclation e a riaprire la via del dialogo., conclude la nota, ha infine reiterato il costante impegno dell'Italia a favorire la pace e la stabilità della regione attraverso il necessario raggiungimento del cessate il fuoco nella Striscia, la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento dell'aiuto umanitario alla popolazione civile.