Medvedev la Russia deve conquistare Kiev e oltre

(Di giovedì 8 agosto 2024) Larendere l'operazione militare "esplicitamente extraterritoriale" e dovrebbe includere la presa di. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. "Da questo momento in poi - le sue parole su Telegram - l'operazione militare specialediventare esplicitamente extraterritoriale. Non si tratta più di un'operazione per rile nostre terre e punire i nazisti. Noi possiamo e dobbiamo muoverci più a fondo nell'Ucraina esistente, attraverso Odessa, Kharkiv, Dnepropetrovsk, Nikolayev. Verso". "Ci fermeremo - ha concluso - solo quanto lo riterremo accettabile e vantaggioso".