Matteo Mariotti il giovane che perse una gamba per l’attacco di uno squalo | Non abbandonerò il mare né il nuoto

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’8 dicembre scorso, il 20enneha subito l’amputazione di unadopo l’aggressione di unoin Australia. Ildi Parma, a distanza di poco, ha dovuto fare i conti anche con una polemica social per la raccolta fondi organizzata dai suoi amici, criticata in particolar modo da Selvaggia Lucarelli, che aveva espresso i suoi dubbi sulle modalità dell’iniziativa. Oggi, 7 agosto,torna a parlare, facendo un bilancio di questi mesi difficili e guardando al futuro: «Il cammino è ancora lungo, avrò bisogno di tempo per recuperare ma mi sento meglio e noncerto l’acqua e gli squali. Le critiche? Sono state superate dalla solidarietà, dal calore di tante persone», dichiara al Corriere della Sera.