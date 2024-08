Masters 1000 Montreal 2024 programma orari e ordine di gioco giovedì 8 agosto con Sinner

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il, glie l’didideldi. C’è tanta Italia in questo secondo turno del torneo canadese: sul Court Central fa il suo esordio Jannikcontro il croato Borna Coric, mentre sul Court Rogers tocca ancora in sessione serale a Flavio Cobolli contro Rinderknech. Campo 9 per Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi, attesi rispettivamente da Tabilo e Khachanov.