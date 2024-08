Mancato versamento dell’Iva | ingente sequestro nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

: sequestrati quasi 800.000 euro a una ditta nel. Ad essere interessata dal provvedimento preventivo per un importo di 781.704 euro, eseguito dagli uomini del gruppo Guardia di Finanza ed emesso dal gip del tribunale oplontina su richiesta della procura torrese, la "TM Italia srl" di Pompei e il suo rappresentante legale, indagato per omesso. Da quanto appurato dai finanzieri, nel corso della dichiarazione annuale presentata per il 2018, la società operante nel commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici, avrebbe omesso di versare l'Iva. Ilha riguardato disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili riconducibili alla società e al suo rappresentante legale.