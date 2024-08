Mafia fugge dalla Sicilia e si rifugia ad Hammamet | arrestato

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nella giornata di lunedì 5 agosto è stato tratto in arresto, ad(Tunisia), Angelo Salvatore Stracuzzi destinatario, in Italia, di misura cautelare personale in carcere, in ordine ai reati di trasferimento fraudolento di valori, nonché di turbata libertà degli incanti ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia (Monrealelive.it)