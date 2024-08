Lupo | Manna non tradirà le aspettative su Folorunsho

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Fabio, direttore sportivo, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Di seguito le sue dichiarazioni sul Napoli ed altro: “Sono giorni complicati per il DS Giovanni, ma si sapeva che avrebbe avuto tanto lavoro da fare in questo agosto. Se ti chiama il Napoli, sai bene quello che ti attende e sono sicuro che nonle. La situazione Osimhen è molto complessa e prendere Lukaku in maniera anticipata potrebbe far calare ulteriormente il prezzo del nigeriano. Il Napoli così si metterebbe da solo nella condizione di essere ricattato dal mercato. E’ una situazione che andava risolta prima, occorre un cambio di prospettiva per evitare guai in questo finale di mercato. Il prezzo di Osimhen va forzatamente rivisto di questo passo. Brescianini e Gilmour sarebbero utilissimi al Napoli di mister Conte, ma mi stupisce vederein uscita.