Luce sì ma con un risparmio del 70% La bolletta del Comune meno salata

(Di giovedì 8 agosto 2024) Al via l’intervento per l’efficientamento e ammodernamento dell’illuminazione pubblica per una resa maggiore ad un costo minore. Le firme apposte ieri mattina hanno ratificato il progetto per la riqualificazione complessiva dell’illuminazione pubblica cittadina, elaborato da Acinque, partendo dalle richieste avanzate dall’amministrazione comunale sulla base del Daie (Documento di analisi dell’illuminazione pubblica esterna).