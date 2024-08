L' ondata estiva del Covid spaventa l' Oms Che ci vuole far rimettere le mascherine

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) «Nelle ultime settimane, diversi Paesi della regione europea hanno segnalato un aumento del numero» di positivi a Sars-CoV-2, «un'di». Ed è «un promemoria tempestivo del fatto che, mentre ilsta svanendo dentro una memoria lontana per milioni di persone, il virus non è scomparso. La percentuale di pazienti con malattie respiratorie che risultano avere Sars-CoV-2 nelle cure primarie è aumentata di 5 volte nelle ultime 8 settimane e anche la percentuale di pazienti ricoverati in ospedale è cresciuta. Mentre il numero assoluto di casi è inferiore all'invernale che ha raggiunto il picco a dicembre 2023, le infezioni danella regione questa estate stanno ancora causando ricoveri e morti». È il quadro tracciato dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa.