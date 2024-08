Lo sciopero degli stabilimenti balneari contro il governo Meloni | niente ombrelloni e sdraio tra le 7 30 e 9 30 del mattino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) Domani diversiin tutta Italia incroceranno le braccia per due ore, a partire delle 7.30 fino alle 9.30,il mancato intervento delsullo stop alla proroga delle concessioni. A proclamare loSib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti mentre Assoha preso le distanze dall’iniziativa. «Prevediamo un’adesione sostenuta, dell’80% e oltre dei nostri iscritti, alla mobilitazione in programma domani nel compartoche prevede l’apertura ritardata», ha dichiarato a LaPresse la FIBA-Confesercenti. Un’azione fatta per «evitare lo stato di confusione che si sta generando nel comparto balneare italiano e, ancora di più, nelle famiglie e nelle imprese che hanno investito e creduto in un regime legislativo che riconosceva dei diritti che oggi non ci sono più».