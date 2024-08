LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Tita Banti a caccia del titolo a seguire Pianosi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella Medal Series del Kite maschile e femminile ai Giochi Olimpici di. Tutto pronto a Marsiglia per l'assegnazione delle prime storiche medaglie a cinque cerchi nella classe Formula Kite, con l'Italia che proverà a recitare un ruolo da protagonista soprattutto tra gli uomini. Riccardoha chiuso in terza posizione la fase di qualificazione e potrà dunque giocarsi un posto sul podio, dovendo partire dalla semifinale del gruppo A in cui sfiderà il francese Axel Mazella, il brasiliano Bruno Lobo ed il cinese Qibin Huang. Le semifinali termineranno quando uno degli atleti accumulerà tre vittorie. Per effetto della classifica dell'Opening Series, l'azzurro avrà già due vittorie di default e Mazella una, mentre gli altri cominceranno da zero.