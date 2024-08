LIVE – Qualificazioni individuale ginnastica ritmica | Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilcon gli aggiornamenti indelledell’didelledi. Archiviate le meravigliose e indimenticabili emozioni dell’artistica, è il tempo di dare il benvenuto allanella capitale francese per l’appuntamento a cinque cerchi. Il primo appuntamento è con ledella gara, che permetteranno alle prime dieci della classifica al termine dei quattro esercizi di qualificarsi per la finale all-around. L’Italia si presenta con una Sofia Raffaeli che certamente non può non essere considerata tra le maggiori pretendenti al podio dopo i tanti successi degli ultimi anni, e con Milena Baldassarri, che punta a centrare la finale. Si parte oggi alle 10:00 con cerchio e palla, poi break e alle 15:00 si riprende con clavette e nastro. Sportface.