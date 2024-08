LIVE Pentathlon moderno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si parte con i ranking round di scherma

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della prima giornata di gare delai Giochi della XXXIII Olimpiade. Sicon ildi, con in pedana sia uomini che donne. Italia che si presenta con carte importanti in entrambi i settori: Elena Micheli e Alice Sotero tra le ragazze, Giorgio Malan tra i maschi. Alle 11.00 sicon la prova femminile, mentre quella maschile andrà in scena alle 14.30. Sono 36 i pentatleti qualificati per genere, dunque sono previste due semifinali da 18 atleti.ciperanno alla finale i primi nove atleti di ogni semifinale. Nella prima giornata le 36 atlete e i 36 atleti si sfideranno neldi(spada): un girone all’italiana al meglio di 1 stoccata con tempo limite di 1 minuto.