LIVE Pentathlon moderno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Malan e Cicinelli a metà classifica dopo il ranking round di scherma tra poco le ragazze

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:25 Rieccoci amici di OA Sport. In corso le presentazioni delle trentasei atlete che tra 5 minuti avvieranno ilcon la prova di. Iniziano le fatiche per Alice Sotero Ed Elena Micheli. 14.16 Per quel che riguarda ilmaschile è tutto, tra 15 minuti inizieranno le. A tra! 14.14 Questa la top-18, davvero compatta, delmaschile didi