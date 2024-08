LIVE Nuoto di fondo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Gabbrielleschi e Taddeucci per stupire dalle 7 30

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella 10 km femminile didiai Giochi olimpici di. E’ la gara attesa da tre anni per tutte le specialiste deldi, comprese le nostre azzurre, Ginevrae Giuliache deve il suo ingresso in questa gara proprio all’exploit della compagna sui 1500 del Settecolli Si gareggia nella Senna dopo le grandi polemiche degli ultimi tempi, alimentate ancheconseguenze di chi ha affrontato la gara di triathlon con la frazione anel fiume che taglia. Dopo tante polemiche, oggi si entra in acqua nella speranza che i tanti investimenti sostenuti per rendere balneabile la Senna abbiano dato qualche frutto. Nella 10 km femminile le azzurre non partono in prima fila ma hanno tanta voglia di