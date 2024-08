LIVE – Italia-Turchia 1-0 25-22 6-7 | semifinale volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Latestualedididelledi. Le azzurre di Julio Velasco hanno già scritto la storia raggiungendo il penultimo atto del torneo a cinque cerchi, ma non vogliono smettere di sognare. Danesi e compagne, dopo aver travolto in tre set la Serbia, vanno a caccia di della quinta vittoria per assicurarsi una medaglia, ma serve un’altra grande prestazione. Dall’altra parte della rete ci sono le turche allenate dall’no Daniele Santarelli, reduci dal successo al tie-break contro la Cina, che ora vogliono vendicare la sconfitta incassata dalle azzurre nell’ultimo match del girone. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e conquisterà la finale per la medaglia d’oro? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 8 agosto alla South Paris Arena. Sportface.