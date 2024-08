LIVE – Francia-Germania 0-4 | semifinale basket maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilindi, sfida valida comedialledi. Quaranta minuti, più eventuali overtime, per aggiudicarsi un posto in finale. L’una contro l’altra due superpotenze della pallacanestro europea, con grande tradizione e talento. I padroni di casa hanno superato brillantemente i quarti di finale battendo il Canada grazie a un super primo tempo, gestendo poi il vantaggio nella seconda parte di partita. Dall’altra parte, la nazionale tedesca ha battuto la Grecia con una grande rimonta dopo un avvio negativo nel primo quarto. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di giovedì 8 agosto, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.