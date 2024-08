LIVE – Finale salto in lungo femminile con Iapichino Parigi 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Latestuale delladelinai Giochi Olimpici di. Dopo lo splendido bronzo di Mattia Furlani, l’Italia sogna di ripetersi anche tra le donne con Larissa. L’azzurra ha ampiamente superato i 6.75 richiesti per approdare all’atto conclusivo, saltando 6.87, seconda misura di tutte le semifinali. “Non è stata una gara facile, ma sono molto felice della mia qualificazione – aveva dichiarato a Rai Sport – Allasi ripartirà da zero, è un’altra cosa ma voglio dire la mia”. La gara inizierà alle 20.00 allo Stade de France. Sportface vi terrà aggiornati in, minuto per minuto, dal primo all’ultimo. DOVE SEGUIRE LA GARA IN TV REGOLAMENTO ATLETICA CALENDARIO E ORARI ATLETICA IL MEDAGLIERE DIIL CALENDARIO GENERALE GIORNO PER GIORNO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI ILA PARTIRE DALLE 20.