LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Elia Viviani sogna l’impresa nell’omnium

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quarta giornata delsuai Giochi della XXXIII Olimpiade. Al Velodromo di Saint Quentin en Yvelines si assegnano i primi titolo individuali di questa rassegna a cinque cerchi dopo le finali dell’inseguimento a squadre maschile e femminile e quella dello sprint a squadre maschile. È il giorno dell’omnium maschile. In circa 3 ore gli atleti dell’omnium si confronteranno sulle quattro prove di questa specialità. Si parte con la Scratch Race, e si proseguirà con la Temple Race, la gara ad eliminazione ed infine la prova a punti. L’Italia sarà rappresentata da. Il portabandiera di Tokyo 2020 andrà a caccia della terza medaglia consecutiva dopo lo splendido oro vinto a Rio 2016 ed il bronzo conquistato di forza in Giappone.