LIVE Canoa Velocità Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Casadei Tacchini a caccia della qualificazione in finale

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestualeterza giornata dialledi2024. Sarà una giornata che interesserà anche i colori azzurri quella che si svilupperà nelle acque di Vaires-sur-Marne. Dopo lain semiattraverso il secondo posto ottenuto in batteria alle spalleCina (nuovo record olimpico), Carloe Gabrieleandranno adi un posto nellache assegnerà le medaglie del C2 500. Gli azzurri saranno in acqua in mattinata dalle 11.20 per le semifinali, poi qualche ora più tardi nelle finali che scatteranno dalle 13.20. In programma poi anche le batterie del singolo femminile 200 metri, semifinali e finali del kayak a quattro sia al maschile che al femminile dove non ci saranno però atleti azzurri al via.