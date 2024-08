LIVE Brasile-USA volley femminile Olimpiadi 2024 in DIRETTA | inizia la prima semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Ildi Zé Roberto è ancora imbattuto in questo torneo. La formazione verdeoro, vicecampione olimpica in carica, non ha ancora concesso un parziale nelle quattro partite disputate sin qui. Dopo aver dominato il girone, sconfiggendo senza problemi Kenya, Polonia e Giappone, le sudamericane si sono imposte in una sfida tutta latina contro la Repubblica Dominicana ai quarti di finale. Per quanto visto in questi giorni, difficilmente le brasiliane non possono essere considerate favorite. 15.45 Quindici minuti al via delladel torneotrae USA. Le due compagini andranno alla caccia del pass per l’ultimo atto. Si tratta di una sfida che allo olimpico si è riproposta diverse volte.