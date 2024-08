LIVE – Brasile-Usa 1-1 23-25 25-18 2-3 | semifinale volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Latestualedi-Usa,didelledi. Si ripete la finalissima di Tokyo 2020, ma questa volta la sfida definisce l'accesso alle finali: chi vince andrà a giocarsi l'oro, chi perde giocherà per il terzo gradino del podio. Le verdeoro di Zé Roberto, argento olimpico in carica e ancora imbattuta fin qui, va a caccia di un altro successo dopo il netto 3-0 rifilato alla Repubblica Dominicana. Secca vittoria ai quarti di finale anche per la compagine a stelle e strisce di Karch Kiraly, che ha travolto la Polonia ed ora vuole aggiudicarsi anche questa sfida stellare contro le sudamericane. Si preannuncia grande spettacolo: chi vincerà e conquisterà la finale per la medaglia d'oro? L'appuntamento è per le ore 16.00 di giovedì 8 agosto alla South Paris Arena.