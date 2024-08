LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Larissa Iapichino a caccia della medaglia debutta la 4×100

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestualegiornata dell'leggera ai GiochiXXXIII Olimpiade. Quest'oggi allo Stade de France verranno assegnati 5 titoli olimpici: salto in lungo donne, 110 m. ostacoli uomini, 400 m. ostacoli donne, 200 m. uomini e lancio del giavellotto uomini. Ad aprire il programma odierno sarà la prima prova dell'Eptathlon. La prova multipla femminile verrà aperta dai 100 metri ostacoli e dal salto in alto. Nella sessione serale le atlete si misureranno nel getto del peso e sui 200 metri. Al via di questa competizione ci saranno 23 atlete tra cui l'azzurra Sveva Gerevini. Nella sessione diurna grande attenzione al primo turnofemminile e maschile rispettivamente alle 11.10 e 11.35. L'Italia sarà al via di entrambe le prove.