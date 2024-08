Lime si conferma leader nella micromobilità in sharing in Europa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024)mondiale dellaelettrica condivisa, condivide i risultati dell’utilizzo dei propri veicoli del primo semestre 2024 in alcune delle principali città europee in cui è presente, come Madrid, Copenaghen, Roma, Milano, Parigi, Berlino e Lisbona. Il risultato è notevole, gli utentihanno evitato oltre 5 milioni di viaggi in auto nelle principali